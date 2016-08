Course PQ: Ouellet et Lisée sentent qu’ils vont perdre, dit Cloutier

GATINEAU, Qc – Le candidat à la direction du Parti québécois (PQ) Alexandre Cloutier a attribué des critiques de ses adversaires au constat qu’ils vont perdre la course.

Martine Ouellet et Jean-Francois Lisée avaient au préalable déploré que M. Cloutier refuse de participer à un débat organisé dans sa région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans un point de presse qui a suivi, M. Cloutier a affirmé que ce mécontentement s’explique par leur impression qu’ils s’en vont vers une défaite.

Mme Ouellet et M. Lisée ont aussi constaté que l’establishment du PQ s’est rangé derrière la campagne de M. Cloutier, ce qui nuit à leurs efforts pour rejoindre les militants dans certaines circonscriptions.

M. Cloutier a affirmé qu’il est confronté lui aussi aux mêmes obstacles que ses adversaires sur le terrain.

Mais concernant le débat dans sa région, M. Cloutier a soutenu qu’il n’est pas obligé d’y participer puisqu’il aurait été organisé par l’association péquiste régionale et ne fait pas partie de ceux prévus dans le cadre de la course.

Selon le candidat, ses deux adversaires tentent de changer les règles convenues avant le déclenchement de la course à la succession de Pierre Karl Péladeau.

«C’est tellement ridicule, a-t-il dit en anglais. Ils sentent qu’ils sont en train de perdre la course et ils essaient d’inventer de nouvelles règles. Je vais participer à tous les débats organisés dans le cadre de la course, il n’y aucun doute là-dessus.»

Les députés péquistes sont réunis en caucus à Gatineau afin de préparer la rentrée parlementaire.