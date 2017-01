David Heurtel en mission à Los Angeles: il participe au salon VerdeXchange

QUÉBEC – Le ministre québécois du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel, est à Los Angeles, pour participer à l’événement VerdeXchange, qui se tient du 29 au 31 janvier.

M. Heurtel, invité à titre de conférencier, présentera les initiatives mises en oeuvre au Québec pour lutter contre les changements climatiques en mettant l’accent, en premier lieu, sur le marché du carbone Québec-Californie.

Devant un parterre de plusieurs centaines de participants, le ministre expliquera les grandes lignes du marché du carbone et la manière dont les revenus sont utilisés pour financer le Fonds vert.

Au cours de son séjour, David Heurtel aura également l’occasion d’échanger avec des membres de différents gouvernements et avec des représentants d’entreprises et d’organismes internationaux sur les enjeux climatiques, de promouvoir les initiatives clés du Québec, d’intensifier les partenariats et de recenser les domaines propices à une collaboration accrue.

VerdeXchange est un événement international annuel qui, depuis 10 ans, regroupe des spécialistes du secteur de l’énergie et des technologies propres, des dirigeants du milieu des affaires, des élus et des hauts fonctionnaires afin de favoriser le partage des meilleures pratiques, initiatives et innovations technologiques.