De jeunes entrepreneurs canadiens en mission en Chine jusqu’au 11 septembre

MONTRÉAL – Plusieurs jeunes entrepreneurs d’ici mènent une opération de charme en Chine.

La délégation compte dans ses rangs 35 Canadiens — dont 18 Québécois — qui évoluent dans des domaines variés comme ceux de la réalité virtuelle ou encore de la technologie médicale.

La mission de ces gens d’affaires de 18 à 35 ans a pris son envol à la fin du mois dernier et elle se poursuivra jusqu’au 11 septembre.

Au terme de cette période d’une douzaine de jours, ils auront effectué des arrêts à Shanghai, Hong Kong et Pékin.

Dans cette dernière ville, ils doivent assister au Sommet des jeunes entrepreneurs du G-20 (SJE G20).

Les principaux objectifs de leur périple sont de mieux comprendre l’environnement d’affaires de l’empire du Milieu et d’y dénicher des partenaires, des clients ou des investisseurs potentiels.

Selon le sherpa et délégué du Canada au SJE G20, Winston Chan, le voyage vise aussi à s’attaquer à certains préjugés tenaces.

Il soutient que les gens d’affaires d’ici tendent à méconnaître la Chine et à croire que son immense marché est impénétrable à cause de la distance, de la barrière linguistique et des différences culturelles existant en l’Orient et l’Occident.

Or, M. Chan est d’avis que la conjoncture est parfaite pour les entrepreneurs canadiens novateurs désireux de faire leur nid dans ce pays asiatique.

«Présentement, en Chine, il y a une transition entre le secteur manufacturier et les emplois peu payants vers une économie tournée vers l’innovation», indique-t-il.

Si elle ne veut pas manquer le bateau, il faut donc, à son avis, que «la prochaine génération d’entrepreneurs canadiens commence à se familiariser avec la Chine (…) pour pouvoir tisser des relations d’affaires durables avec ce pays-là».