Débats: Cloutier accepte ce qu’il voyait la veille comme une entorse aux règles

GATINEAU, Qc – Le candidat à la direction du Parti québécois, Alexandre Cloutier, a accepté jeudi de participer à un nouveau débat contre ses adversaires, une perspective qu’il avait écartée la veille en plaidant pour le respect des règles de la course.

M. Cloutier a confirmé qu’il sera présent à cet événement organisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean par des militants souverainistes locaux.

Dans un point de presse, le candidat a expliqué qu’il avait pris cette décision en raison de la présence de ses rivaux à cet événement.

Mercredi, M. Cloutier avait pourtant expliqué son refus à une première invitation, formulée par des militants péquistes de la région, par l’importance de respecter les règles de la course ne prévoyant que deux débats, ce qui lui avait valu des critiques de deux adversaires, Martine Ouellet et Jean-François Lisée.

M. Cloutier les avait ensuite accusés de réclamer un changement aux règles parce qu’ils étaient motivés par la peur de perdre la course et souhaitaient la visibilité d’un débat supplémentaire.

Jeudi, M. Cloutier a déclaré qu’il acceptait une nouvelle invitation reçue mercredi soir par l’antenne régionale de l’association Oui-Québec.

M. Cloutier s’est défendu d’avoir changé sa stratégie à la suite des pressions de ses adversaires.

Le candidat a ajouté qu’il acceptera désormais tous les débats où ses rivaux sont présents.

«Ce n’est pas un changement de stratégie pour deux ‘cennes’», a-t-il dit.

Selon M. Cloutier, ses adversaires n’avaient pas tous accepté la première invitation à débattre lancée par des militants péquistes de sa région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui l’avait motivé à la décliner également.

Aux journalistes, M. Lisée a salué ce changement qui, selon lui, montre que la course est serrée.

«Je suis content que la course prenne une nouvelle phase, a-t-il dit. Il y a des gens qui craignaient que la course soit ennuyeuse. Je pense que c’est derrière nous. D’autres qui craignaient qu’il y ait un couronnement. Je pense que c’est derrière nous. Il y a une vraie course avec des candidats qui ont des choses à dire.»

Les députés péquistes sont réunis en caucus dans l’Outaouais afin de préparer leur rentrée parlementaire.