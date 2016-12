Décentralisation de pouvoirs de Québec vers Montréal: Coderre se dit satisfait

QUÉBEC – Québec consent à déléguer certains pouvoirs à la ville de Montréal, à la grande satisfaction du maire Denis Coderre, qui célèbre l’avènement du «réflexe Montréal».

En grandes pompes et sur un ton solennel, l’annonce de nouveaux rapports entre le gouvernement du Québec et la métropole a été faite jeudi, en présence du premier ministre Philippe Couillard, du ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, du maire Coderre et d’une brochette de ministres et députés libéraux de l’île de Montréal.

Le nouveau cadre n’inclut pas de brassage de structures ou de révision de la gouvernance de la ville.

La nouvelle entente Québec-Montréal prévoit cependant que l’administration Coderre aura désormais plus de latitude dans la gestion quotidienne de sa ville, et ce, dans plusieurs domaines.

Elle comporte au total une trentaine de mesures. Notamment, le plafond des subventions accordées par la ville aux entreprises est aboli, la possibilité pour la ville d’accorder des crédits de taxes est accrue et sa marge de manoeuvre pour gérer son parc immobilier sera aussi plus grande.

De plus, la ville pourra désormais fixer elle-même les heures de fermeture des bars et les heures d’ouverture des commerces. Elle aura aussi plus d’autonomie pour gérer les programmes d’habitation, de même que ceux de lutte à l’itinérance et de soutien aux immigrants.

Le tout s’accompagne d’une aide gouvernementale annuelle destinée à favoriser des projets économiques, une aide qui devrait atteindre 50 millions $ en 2021-2022.

C’est la fin du paternalisme de Québec envers Montréal, a résumé le ministre Coiteux, qui a qualifié le moment d’historique, en conférence de presse.

Le maire Coderre était aux anges, affirmant qu’il avait obtenu ce qu’il voulait, et a insisté pour dire que dorénavant le gouvernement du Québec ne pourrait plus intervenir, dans quelque dossier que ce soit, sans développer le «réflexe Montréal», qui est au coeur de l’entente conclue jeudi.