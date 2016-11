Découverte de deux corps à Bécancour: toutes les hypothèses envisagées

MONTRÉAL – Aucune hypothèse n’est écartée en lien avec la découverte des corps d’un homme et d’une femme, samedi, à Bécancour, dans le Centre-du-Québec.

Les cadavres, qui portaient des marques de violence, se trouvaient dans un garage situé à l’arrière d’un immeuble à logement de la rue Cyr.

Il pourrait s’agir d’un drame conjugal, mais la Sûreté du Québec ne s’avance pas.

Les victimes sont une femme âgée dans la trentaine et un homme, près de la soixantaine. Selon des voisins, ils formaient un couple, et ils n’avaient pas été vus depuis un certain temps.

Les enquêteurs des crimes majeurs de la SQ, assistés des techniciens en identité judiciaire, étaient toujours sur place dimanche matin, pour recueillir des indices.

Des autopsies seront pratiquées en début de semaine.