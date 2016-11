Délit de fuite: un piéton happé à Dixville et la conductrice a été retracée

MONTRÉAL – Un jeune piéton de 14 ans a été happé par une voiture, vendredi soir, à Dixville, en Estrie, et l’automobiliste a pris la fuite.

La Sûreté du Québec a retracé le véhicule quelques heures plus tard, et procédé à l’arrestation d’une femme de 38 ans, de Coaticook. Elle comparaitra samedi et devrait être accusée de délit de fuite ayant causé des lésions.

L’adolescent a été heurté vers 19h, au moment où il traversait la route 147. Il a été blessé, mais sa vie n’est pas menacée.

Le véhicule fautif a été saisi, et des témoins ont été interrogés.