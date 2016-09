Demande de circonscription Maurice-Richard par la députée de Crémazie

MONTRÉAL – La députée montréalaise Marie Montpetit déposera jeudi à la Commission de l’Assemblée nationale une proposition de renommer l’actuelle circonscription de Crémazie qu’elle représente en l’honneur de Maurice Richard.

Cette proposition sera émise dans le cadre de l’étude du rapport préliminaire de la Commission de la représentation électorale.

La députée libérale affirme que l’initiative s’appuie sur les démarches de l’Association de hockey mineur des Braves d’Ahuntsic, en coopération avec la famille Richard. La figure emblématique que fut Maurice Richard a également été membre fondateur et bénévole émérite de cette organisation de hockey mineur.

La députée de Crémazie soutient que le grand joueur de hockey qu’a été Maurice Richard a insufflé un sentiment de fierté à l’ensemble de la nation québécoise à un moment critique de son histoire, ce qui fait de lui l’un des grands bâtisseurs du Québec moderne et une inspiration pour plusieurs générations.

Elle rappelle aussi que M.Richard a passé plus de 50 ans dans le quartier Ahuntsic.

Le nom actuel de la circonscription a été choisi en l’honneur du poète et libraire Octave Crémazie, né à Québec en 1827 et mort en France en 1879. Un boulevard et une station du métro de Montréal portent son nom, en plus d’une salle du Grand Théâtre de Québec.

Conformément aux dispositions de la Loi électorale, la délimitation des circonscriptions électorales doit être revue toutes les deux élections générales.