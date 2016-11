Denis Coderre croit que les deux oléoducs approuvés rendent Énergie Est inutile

MONTRÉAL – Le maire de Montréal, Denis Coderre, estime que le projet d’oléoduc Énergie Est a perdu toute pertinence après la décision du gouvernement Trudeau, mardi, de donner le feu vert à deux autres pipelines dans l’Ouest du pays.

Selon lui, le fait d’avoir trouvé deux voies de passage pour le pétrole albertain, l’une vers la côte ouest via Vancouver avec le pipeline Kinder Morgan et l’autre vers les États-Unis, de l’Alberta vers le Wisconsin avec la Ligne 3 d’Enbridge, ne fait qu’ajouter un argument de plus contre le projet de la société TransCanada.

Par contre, il se dit tout à fait solidaire du maire de Vancouver, Gregor Robertson, de qui il s’attend de voir émerger une contestation judiciaire, probablement aux côtés des communautés autochtones qui s’opposent également au projet de Kinder Morgan.

Denis Coderre rappelle que les 82 municipalités membres de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sont aussi opposées au projet Énergie Est, tout comme l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et les leaders autochtones sur l’ensemble des territoires que celui-ci doit franchir.

Constatant que le premier ministre Justin Trudeau n’a pas hésité à passer outre la contestation de la Ville de Vancouver, M. Coderre entend mobiliser les forces municipales, les groupes environnementaux et les communautés autochtones afin de faire valoir que ce projet n’a pas l’acceptabilité sociale requise et va à l’encontre de la transition énergétique dans laquelle s’est engagé le Québec.

Il a également souligné au passage que la Cour suprême de Colombie-Britannique a averti Ottawa qu’il ne pouvait faire fi de la compétence partagée en matière d’environnement dans le dossier d’un autre oléoduc, le projet Northern Gateway dans le nord de la province côtière, que le gouvernement Trudeau a décidé d’abandonner.