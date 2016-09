Des auxiliaires en santé et services sociaux manifestent à Laval

LAVAL, Qc – Des auxiliaires en santé et services sociaux ont participé à une marche à Laval pour dénoncer la place de plus en plus grande qu’occupe le secteur privé dans les soins à domicile, dimanche.

Ils se sont rendus jusqu’au bureau de la ministre responsable des Aînés au sein du gouvernement Couillard, Francine Charbonneau.

Ces syndiqués accusent le gouvernement du Québec de procéder à la privatisation d’une part importante des soins de longue durée aux aînés.

En entrevue à La Presse canadienne, l’un des organisateurs du rassemblement, Jean Lacharité, vice-président de la CSN, a expliqué que les syndiqués croient que les soins personnels et les soins d’hygiène doivent demeurer dans le giron public, afin d’en assurer la qualité.

La CSN demande au gouvernement de renoncer à la sous-traitance de ce type de soins, offert traditionnellement par des auxiliaires familiaux par l’entremise des CLSC.