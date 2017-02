Des manifestants accueillent les deux fils de Donald Trump à Vancouver

VANCOUVER – Des dizaines de policiers et de gardes de sécurité entouraient la tour Trump à Vancouver, mardi, alors que des manifestants étaient rassemblés pour dénoncer l’ouverture officielle de l’édifice à laquelle assistent deux des fils du président américain.

Cet endroit est devenu le théâtre de nombreuses manifestations contre Donald Trump.

Le complexe hôtelier et de condos — d’une valeur de 360 millions $ — a connu un lancement qui a fait beaucoup moins de bruit le mois dernier. Mardi, toutefois, Donald Trump Jr. et Eric Trump étaient présents pour la grande ouverture de cet immeuble de 69 étages conçu par le regretté architecte canadien Arthur Erickson.

Le Trump International Hotel and Tower a été construit par le président et directeur général du groupe Holborn, Joo Kim Tiah, qui est le fils d’un des hommes les plus riches de Malaisie.

La Trump Organization ne possède pas la tour Trump de Vancouver, mais détient un brevet sur la marque de commerce et le marketing qui y est associé. C’est l’organisation Trump Hotel Collection qui gère l’hôtel de 147 chambres.

L’un des manifestants présents mardi en face de l’imposant complexe immobilier, George de Young, ne mâchait pas ses mots pour critiquer Donald Trump.

«Trump est très effrayant», a dit l’homme en secouant la tête. «Je n’aime pas toute marque d’acceptation de ce que Trump représente.»

Un autre manifestant, Henry Ho, arborait une pancarte sur laquelle on pouvait lire «Dump Trump» («Jetons Trump») et «Est-ce déjà 2020?».

«Nous n’allons pas simplement rester silencieux et laisser les choses se produire de la façon qu’elles le font», a dit l’homme de 27 ans, qui s’est décrit comme un partisan de la candidate démocrate défaite à la récente élection présidentielle, Hillary Clinton.

Une pétition qui presse le groupe Holborn de laisser tomber l’appellation «Trump» pour la tour a recueilli 56 000 signatures. Le maire de Vancouver, Gregor Robertson, est de ceux qui réclament l’abandon du nom du président américain.