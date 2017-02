Des manifestations prévues pour la visite des fils de Donald Trump à Vancouver

VANCOUVER – Les policiers de Vancouver se préparent pour des manifestations, mardi, à l’occasion de la visite des deux fils de Donald Trump, qui viendront inaugurer la nouvelle tour Trump et son hôtel.

L’agent Jason Doucette a indiqué que les autorités s’attendaient à «un certain nombre de marches» au centre-ville tout au long de la journée. Les policiers s’assureront que les choses se déroulent bien, a-t-il dit.

Les manifestations anti-Trump devraient converger à l’extérieur de l’hôtel Trump pendant que Donald fils et Eric Trump participeront à des événements à l’intérieur.

L’un des événements est organisé par le groupe «Occupy Vancouver», qui explique sur sa page Facebook vouloir souhaiter «la bienvenue» aux Trump et dénoncer cet hôtel «misogyne, raciste, fasciste et pour le 1 pour cent». Plus d’un millier de personnes avaient l’intention de participer à l’événement, selon la page.

La tour Trump est une source de colère pour plusieurs citoyens de la ville côtière, qui rejettent les politiques du président américain.

La tour de Vancouver est le deuxième établissement de l’empire Trump à ouvrir ses portes depuis que le président a pris le pouvoir, en janvier dernier, après un terrain de golf à Dubaï.