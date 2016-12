Des routes sont fermées dans l’est du Québec en raison de la tempête de neige

MONTRÉAL – Plusieurs routes sont fermées, vendredi matin, dans l’est du Québec en raison des conditions climatiques difficiles.

Des avertissements de tempête hivernale sont présentement en vigueur pour toutes les régions situées à l’est de la ville de Québec.

Selon Robert Michaud, météorologue à Environnement Canada, les plus fortes précipitations devraient s’abattre sur Charlevoix, la Gaspésie et la Côte-Nord.

Certains secteurs pourraient recevoir jusqu’à 50 centimètres de neige. Des vents violents accompagnent les précipitations.

Dans le Bas-Saint-Laurent, l’autoroute 85 est fermée entre Dégelis et Saint-Antonin, la route 132 est fermée entre Matane et Baie-des-Sables et la route 297 est fermée entre Saint-Damasse et Baie-des-Sables, notamment.

Sur la Côte-Nord, la route 138 est fermée entre Godbout et Port-Cartier.

Le service de traversier reliant l’Île d’Entrée et Cap-aux-Meules est interrompu, tout comme celui effectuant la liaison entre L’Isle-aux-Grues et Montmagny.