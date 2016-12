Des services de transport complémentaires seront offerts aux usagers du REM

MONTRÉAL – CDPQ Infra a conclu des partenariats dans le but d’offrir des services de transport complémentaires aux usagers du futur Réseau électrique métropolitain (REM) dans la région de Montréal. La filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec en a fait l’annonce vendredi.

Des ententes ont ainsi été conclues avec le réseau de vélos BIXI, Vélo Québec, les services d’autopartage et de covoiturage Car2go et Netlift, ainsi que l’entreprise de taxi électrique Téo Taxi. Elles visent à offrir une variété d’options de transport pour permettre aux voyageurs d’accéder rapidement aux stations et de les quitter efficacement. Des précisions concernant ces services seront données au cours de l’année 2017.

Selon la directrice des affaires publiques de CDPQ Infra, Virginie Cousineau, cela répond à des besoins exprimés par les usagers lors de rencontres. «Les gens nous ont beaucoup parlé de l’importance d’avoir ce type de service autour des stations, a-t-elle mentionné. Donc, on a vraiment été à l’écoute.»

Il s’agit d’un deuxième volet destiné à maximiser les modes d’accès autour des stations du futur REM. Depuis que le projet s’est mis en branle, un travail a été entrepris avec les sociétés de transport pour qu’il y ait un maximum de rabattement d’autobus autour des stations.

Pour l’instant, CDPQ Infra en est à travailler avec ses partenaires pour déterminer quels types de services pourraient être offerts autour des stations. Mme Cousineau a expliqué que les services ne seront pas nécessairement offerts dans toutes les stations.

«L’objectif est de bien évaluer les besoins dans chaque antenne et à chaque station», a expliqué Mme Cousineau.

«C’est le début d’un travail de réflexion avec nos partenaires pour faire en sorte que dès l’ouverture du système, à la fin de 2020, on ait déjà ces services-là en place. Ce sera modulé par station selon les besoins locaux», a-t-elle ajouté.

Le projet de Réseau électrique métropolitain consiste en un réseau intégré de transport collectif de 67 km. Il vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest de l’Île, la Rive-Nord et l’aéroport par la mise en service d’un système léger sur rail (SLR) entièrement automatisé et électrique.