Deux adolescents accusés de complot pour meurtre tentent d’être remis en liberté

SAINT-HYACINTHE, Qc – Les deux adolescents accusés en lien avec un présumé complot de meurtre et d’agression sexuelle visant des élèves de leur école à Saint-Hyacinthe doivent revenir devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, à Saint-Hyacinthe, ce mardi, pour leur enquête sur remise en liberté.

Les deux jeunes, âgés de 14 et 16 ans, font face à un total de 23 chefs d’accusation dont complot pour meurtre, complot pour commettre une agression sexuelle et divers chefs liés à des voies de fait et à des voies de fait armées.

Il y a, en tout, six victimes alléguées au dossier, selon les documents de la cour.

Le mois dernier, le tribunal avait ordonné une nouvelle évaluation psychologique plus approfondie des adolescents afin d’évaluer leur dangerosité. Cette évaluation avait été recommandée à l’issue d’une première évaluation réalisée par l’Institut Philippe-Pinel, à Montréal

Les deux accusés ont été arrêtés le 14 septembre après que la mère de l’un d’eux eut pris connaissance de leurs intentions sur le réseau social Facebook.

Les deux adolescents sont détenus en centre jeunesse depuis leur arrestation.