Deux Canadiens reçoivent la médaille Carnegie pour des actes d’héroïsme

PITTSBURGH, États-Unis – Deux Canadiens font partie du plus récent groupe de 21 personnes à recevoir la médaille Carnegie pour des actes d’héroïsme.

La Commission du Fonds des héros Carnegie, basée à Pittsburgh, aux États-Unis, enquête sur des histoires d’héroïsme et remet des médailles et de l’argent plusieurs fois par année.

Clark Whitecalf, âgé de 41 ans, de Gallivan en Saskatchewan, a reçu l’honneur pour avoir sauvé une jeune femme de 18 ans endormie dans une maison en feu en août 2015.

L’homme, un travailleur de la construction sans emploi à ce moment, passait en voiture avec sa famille lorsqu’il a remarqué les flammes. Après avoir été bloqué par le feu et les flammes, M. Whitecalf a rampé à l’intérieur de la maison et trouvé la femme inconsciente sur un divan et l’a traînée dehors.

La jeune femme a été traitée à l’hôpital pour des brûlures. M. Whitecalf a souffert d’avoir inhalé de la fumée, mais a refusé des soins.

L’autre Canadien est Calvin Bradley Stein, âgé de 51 ans. L’homme de Madoc en Ontario a reçu une médaille pour avoir sauvé une petite fille de trois ans qui allait se faire piétiner par des poneys lors d’une foire à Tweed, en Ontario, en juillet dernier.

La fillette se trouvait à l’intérieur des pistes de course lorsque deux poneys se sont échappés et dirigés vers elle à toute vitesse. M. Stein, un travailleur des services publics, a couru 16 mètres vers la petite fille, l’a attrapée et lancée loin du danger.

Les poneys ont frappé et traîné M. Stein, qui a subi une commotion cérébrale, des fractures au visage et des lacérations. La fillette n’a subi que des blessures mineures.

Par ailleurs, deux enfants américains sont morts en tentant de sauver la vie d’autres enfants encore plus jeunes qu’eux et font aussi partie des récipiendaires de la médaille.

Natalie Renee Martin, âgée de 11 ans, du Wisconsin, aux États-Unis, a mené sa soeur de neuf ans en sécurité lorsque leur maison a brûlé en janvier. Natalie est retournée dans la maison pour sauver ses deux frères, mais ils sont restés tous trois coincés et morts plus tard d’inhalation nocive de fumée.

Kiera Vera Larsen, 10 ans, a été tuée en février lorsqu’elle a poussé une fillette de deux ans pour ne pas qu’elle ne soit frappée par un véhicule stationné qui a descendu une pente vers la fillette en Californie. Kiera a été tuée par le véhicule.

La Commission Carnegie, nommée ainsi pour le magnat de l’acier et philanthrope Andrew Carnegie, qui a été inspiré par des histoires d’héroïsme lors d’une tragédie minière qui a tué 181 personnes, dont un mineur et un ingénieur qui sont morts en tentant de sauver les autres.