Discours à l’ONU: Trudeau veut calmer les anxiétés plutôt que de les exploiter

NEW YORK, États-Unis – Justin Trudeau a livré un discours au ton bon enfant à l’assemblée générale des Nations unies, mardi après-midi, tout en réservant une place importante dans son texte à l’accueil par le Canada de milliers de réfugiés syriens.

Le premier ministre canadien, qui en était à ses premières armes devant cette assemblée, a choisi de revenir sur sa campagne électorale de l’an dernier, citant les angoisses et inquiétudes des citoyens qu’il a rencontrés.

C’est ainsi qu’il a conseillé à ses pairs de ne pas exploiter l’anxiété des citoyens.

«Nous croyons que nous devons confronter l’anxiété avec un plan clair pour s’occuper de ses causes profondes», a-t-il dit, enjoignant l’assemblée à ne pas canaliser cette anxiété vers «la peur», «le blâme» ou le rejet de ceux qui «parlent ou prient différemment».

Il s’est attardé sur la venue des 31 000 réfugiés syriens au Canada en annonçant comment il compte mesurer l’effet de sa politique d’accueil.

«Nos efforts ne seront vraiment réussis qu’une fois ces réfugiés bien établis et membres à part entière de la classe moyenne canadienne», a-t-il affirmé.

«Et je veux que vous sachiez que cet objectif est à notre portée — non pas en raison de ce que nous avons fait, mais bien en raison de ce qu’ils sont eux-mêmes», a-t-il ajouté.

Selon M. Trudeau, la plupart des réfugiés coincés dans les camps au Proche-Orient ou sur les routes d’Europe sont issus de la classe moyenne syrienne.

Il les croit médecins, avocats, enseignants et entrepreneurs. Et il est convaincu que ceux qui ont atterri au Canada sauront rapidement se faire une place et profiter des mesures que son gouvernement offre à cette classe moyenne dont il parle depuis sa campagne électorale.

«J’ai confiance que nous y arriverons, a-t-il promis. Et nous ferons ça en leur offrant les mêmes choses que nous offrons à tous nos citoyens — une chance réelle et équitable pour réussir», a-t-il assuré.

«Chaque jour, nous devons choisir l’espoir plutôt que la peur, la diversité plutôt que la division», a claironné le premier ministre en vantant la «force» et la «diversité» du Canada.

«La peur n’a jamais créé un seul emploi ni nourri une seule famille», a-t-il encore insisté.

M. Trudeau a conclu son discours en faisant preuve d’humilité. «Le Canada est un pays modeste», a-t-il admis. «Nous savons qu’il y a du travail difficile à faire. Mais nous sommes Canadiens et nous sommes ici pour offrir notre aide», a-t-il offert.