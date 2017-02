Dix-sept cas d’oreillons ont été répertoriés à Toronto, selon les autorités

TORONTO – Les autorités de santé publique de Toronto ont annoncé avoir confirmé 17 cas d’oreillons qui seraient liés à des bars du centre-ville.

Plus tôt cette semaine, le Bureau de santé publique de Toronto avait indiqué enquêter sur 14 cas de l’infection virale.

La porte-parole Lenore Bromley précise que les infections, confirmées par un laboratoire, touchent des gens âgés de 18 à 35 ans ayant fréquenté des bars de l’ouest de la ville. Elle croit que les bars pourraient avoir contribué à propager le virus.

Le virus des oreillons se trouve dans la salive et les gouttelettes de salive et se transmet par la toux et les éternuements ou en ayant un contact avec la salive d’une personne infectée, par exemple en partageant un verre ou des ustensiles ou en s’embrassant.

Les cas torontois surviennent au même moment où les services de santé de l’Alberta mènent une enquête sur quatre cas potentiels d’oreillons dans la région d’Edmonton et où une demi-douzaine de joueurs et un entraîneur d’une équipe de hockey de Medicine Hat, aussi en Alberta, sont atteints du virus.

Les autorités de santé publique rappellent l’importance de vérifier ses documents d’immunisation afin de s’assurer que ses vaccins sont à jour.

Elles ajoutent qu’un facteur majeur contribuant aux épidémies est le fait de se retrouver à proximité d’une personne infectée, par exemple en étant dans la même classe, en jouant dans la même équipe ou en dormant dans un dortoir.

Les complications possibles des oreillons incluent l’encéphalite, la méningite, une enflure douloureuse des testicules ou des ovaires, la pancréatite et la perte auditive.

Les femmes enceintes qui contractent les oreillons dans les trois premiers mois de leur grossesse courent le risque de faire une fausse couche.