Dpb: près de 3 milliards $ de dépenses approuvées par Ottawa ont été bloquées

OTTAWA – Le directeur parlementaire du budget (dpb) affirme que des fonds de près de 3 milliards $ approuvés par le Parlement ne seront finalement pas dépensés au cours de l’exercice financier actuel.

Le dpb précise que les plus récentes projections de dépenses du gouvernement indiquent que ces sommes ont fait l’objet d’un gel administratif.

L’analyse ajoute que ces sommes ne pourront donc pas être dépensées par les organisations fédérales en 2016-2017 et devront être reportées à la fin de l’exercice financier.

Selon le rapport, le Conseil du Trésor pourrait décider de changer les années au cours desquelles les fonds seront alloués ou pourrait plutôt les transférer ou les réaffecter.

Le rapport indique que les plus grosses sommes à avoir été bloquées s’élèvent à 829 millions $ alloués à Infrastructure Canada, 366 millions $ pour la Défense nationale, 192 millions $ pour Pêches et Océans Canada et 100 millions $ pour les Affaires autochtones et du Nord Canada.

Le dpb souligne que les parlementaires pourraient demander au gouvernement pourquoi certains fonds ont été bloqués et quels programmes ont été touchés.