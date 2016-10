Économie et innovation: Monique Leroux présidera un comité consultatif

QUÉBEC – L’ex-présidente du Mouvement Desjardins Monique Leroux présidera un comité consultatif sur l’économie et l’innovation, créé mercredi par le gouvernement du Québec.

Le comité sera formé de 27 hommes et femmes d’affaires dont le mandat, d’une durée de deux ans, sera de conseiller le gouvernement Couillard sur les moyens à prendre pour accroître la croissance économique.

Le groupe sera sous la supervision de la ministre de l’Économie, Dominique Anglade. L’annonce a été faite de façon très solennelle, en présence du premier ministre Philippe Couillard et de deux autres ministres, Carlos Leitao, aux Finances, et Lise Thériault, aux Petites et moyennes entreprises.

Monique Leroux préside le conseil d’administration d’Investissement Québec et elle préside aussi l’Alliance coopérative internationale.