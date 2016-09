Éduc’alcool publie un guide sur les jeunes et l’alcool destiné aux parents

MONTRÉAL – Au lendemain de la parution d’une étude pancanadienne qui indique que les jeunes ont consommé leur première boisson alcoolisée à l’âge de 13,5 ans, Éduc’alcool annonce la publication d’un guide pour permettre aux parents d’aborder cette question avec leurs enfants.

Le guide pourra être téléchargé gratuitement sur le site internet d’Éduc’alcool, en français et en anglais.

On y explique ce qu’il faut savoir, dire et comment se comporter, et ce, selon l’âge de l’enfant. Et il est bon de commencer dès l’âge de 9 ou 10 ans, a opiné Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool, au cours d’une entrevue jeudi.

L’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves, rendue publique mercredi, indique que les élèves avaient consommé leur première boisson alcoolisée à 13,5 ans. L’enquête a été réalisée auprès de 42 000 élèves de la 6e à la 12e année d’octobre 2014 à mai 2015 dans les 10 provinces canadiennes.