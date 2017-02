Emplois d’été Canada a permis de pourvoir moins d’emplois que prévu

OTTAWA – Des milliers d’emplois destinés aux jeunes Canadiens par l’entremise d’un programme d’emplois d’été ne se sont pas matérialisés comme prévu, a indiqué le gouvernement fédéral.

Le gouvernement affirme que près de 66 000 emplois ont été créés l’an dernier grâce au programme Emplois d’été Canada.

Il s’agit d’environ 32 000 emplois de plus que ce que le précédent gouvernement conservateur avait financé en 2015, mais aussi 11 000 de moins que les 77 000 que les libéraux souhaitaient créer.

Cet objectif avait été mentionné par Justin Trudeau lors d’un événement, à Ottawa, où les libéraux avaient expliqué qu’ils allaient élargir le programme pour répondre à la demande de financement.

Mais lorsque le NPD a demandé combien d’emplois ont été créés l’été dernier, la réponse écrite récemment déposée au parlement a révélé que seuls 65 874 emplois ont été créés à l’aide du programme, l’an dernier.

Plus de 34 000 emplois avaient été créés chacune des deux années précédentes, alors qu’il y avait suffisamment de financement pour 35 000.

Le gouvernement affirme que la différence n’est rien de nouveau pour le programme et que des employeurs s’en retirent chaque année, parfois parce qu’ils n’arrivent pas à recruter d’étudiants ou encore parce qu’ils ont surestimé le nombre d’emplois qu’ils devaient pourvoir.

Plusieurs des employeurs ayant fait une demande l’an dernier le faisaient pour une première fois, ce qui permet de croire qu’ils avaient surestimé leur capacité à embaucher des étudiants pour la saison.

Les employeurs avaient jusqu’au début de février pour présenter leur demande cette année.

Le programme annuel vise à permettre aux entreprises locales d’embaucher le personnel nécessaire pour la période estivale, tout en donnant aux étudiants l’occasion d’acquérir de l’expérience.

Le gouvernement s’est engagé dans son budget à investir 339 millions $ de plus en trois ans dans le programme d’emplois d’été dans le but de doubler le nombre d’embauches chaque année, et le faire ainsi passer de 35 000 à 70 000 étudiants, qui travaillent pour des organisations à but non lucratif, le secteur public ou de petites entreprises de 50 employés ou moins.

En juin dernier, Justin Trudeau avait annoncé que la demande avait été si élevée que le gouvernement avait approuvé l’ajout de 7000 emplois additionnels au programme d’Emplois d’été Canada.

Le gouvernement avait réservé environ 220 millions $ pour les 77 000 emplois que M. Trudeau avait déclaré avoir approuvés. Les données finales publiées à la fin décembre par Emploi et développement social Canada indiquent qu’environ 194,1 millions $ ont été dépensés.