Enfants tués par un python à Campbellton: le jury délibère

CAMPBELLTON, N.-B. – Ce sont maintenant les jurés au procès de Jean-Claude Savoie qui doivent déterminer si le propriétaire de l’animalerie a fait preuve d’un «mépris inconsidéré et insouciant» pour la sécurité des deux garçons qui ont ensuite été tués par un python évadé de son vivarium.

Dans ses directives, le juge Fred Ferguson a rappelé aux onze jurés qu’ils devaient rendre un verdict en mettant de côté la «sympathie, la subjectivité ou la peur», en usant de gros bon sens et en considérant l’ensemble de la preuve avec un esprit ouvert. Les onze jurés ont ensuite amorcé leurs délibérations, mercredi après-midi.

M. Savoie est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort parce que le serpent dont il avait la garde dans son animalerie de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, s’était enfui par le conduit d’air de son vivarium, en août 2013.

Le python s’est ensuite faufilé dans le système d’aération de l’édifice et a abouti dans le séjour de l’appartement de l’accusé, au-dessus. Connor Barthe, âgé de six ans, et son petit frère Noah, âgé de quatre ans, qui passaient la nuit chez M. Savoie, sont morts étouffés par l’imposant python.

Au procès, on a appris que le serpent avait déjà tenté de s’enfuir par le conduit d’air, en haut du vivarium, mais qu’il y était resté coincé. La Couronne a plaidé que l’accusé aurait dû alors couvrir l’entrée du conduit pour empêcher le serpent de s’y introduire à nouveau. Selon le ministère public, M. Savoie a donc fait preuve de négligence.

Dans sa plaidoirie finale, la défense a soutenu mardi que M. Savoie n’avait pas couvert le conduit parce qu’il ne croyait jamais que le serpent pourrait y passer complètement, vu sa taille.

Le juge Ferguson a minutieusement expliqué aux jurés que la Couronne avait le fardeau de prouver «trois éléments essentiels» pour que l’accusé soit reconnu coupable de négligence criminelle ayant causé la mort:

— que M. Savoie, à titre de seul adulte dans le logement cette nuit-là, avait l’obligation de veiller au bien-être des enfants, et qu’il avait failli à cette tâche;

— que M. Savoie avait fait preuve d’un «mépris inconsidéré et insouciant pour la vie et la sécurité» des garçons;

— que son incapacité à «prendre les mesures raisonnablement appropriées pour protéger» les enfants avait contribué de façon importante à leur décès.

«Si la Couronne n’a pas réussi à vous convaincre hors de tout doute raisonnable sur l’un ou l’autre de ces trois éléments essentiels, alors vous devrez reconnaître Jean-Claude Savoie non coupable de négligence criminelle ayant causé la mort», a précisé le juge.

M. Savoie était un vieil ami de la mère des garçons; son fils de trois ans, lui aussi copain avec les victimes, dormait dans une autre pièce et il n’a pas été blessé par le serpent.