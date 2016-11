Enfants tués par un python au N.-B.: début du procès pour négligence criminelle

CAMPBELLTON, N.-B. – Le tribunal a commencé à entendre, mardi matin, la cause de Jean-Claude Savoie, accusé de négligence criminelle ayant causé la mort de deux enfants, tués par la chute d’un python pendant leur sommeil, en août 2013, à Campbellton, au Nouveau-Brunswick.

Selon l’exposé préliminaire entendu mardi, la Couronne tentera de démontrer que le serpent «agressif» a vraisemblablement utilisé un conduit d’air pour s’échapper de son vivarium.

Or, Me Pierre Roussel a soutenu que le python avait déjà utilisé le conduit d’air auparavant, et qu’un employé avait prévenu M. Savoie que le couvercle d’aération devrait être réparé. Le procureur a indiqué que ce couvercle avait été retrouvé sur le plancher du vivarium après le drame.

M. Savoie, qui vit aujourd’hui dans la région de Montréal, était propriétaire de l’animalerie Reptile Ocean, à Campbellton, et il habitait le logement au-dessus. En août 2013, Connor Barthe et son petit frère Noah, âgés de six et quatre ans, passaient la nuit chez leur petit ami, fils de M. Savoie. Le python de 45 kilos est tombé du plafond de la chambre pendant leur sommeil.

À l’ouverture du procès, le juge Fred Ferguson a prévenu les 12 jurés, sélectionnés lundi, qu’ils devaient faire table rase de tout ce qu’ils savaient jusqu’ici, et que M. Savoie devait être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

Le procès, qui se déroule au palais de justice de Campbellton, devrait durer deux semaines.