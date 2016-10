Entente de principe Ford/syndicat Unifor: grève évitée en dernière heure

TORONTO – Une entente de principe a été annoncée en début de nuit, mardi, entre le constructeur automobile Ford du Canada et le syndicat Unifor représentant quelque 6700 travailleurs de la compagnie.

La conclusion de l’accord a été révélée par Jerry Dias, président d’Unifor, une trentaine de minutes après l’heure limite de minuit qui avait été fixée pour la tenue de pourparlers.

Une grève a donc été évitée de justesse aux usines que Ford possède en Ontario à Bramalea, Oakville et Windsor.

Unifor affirme que l’entente de principe comprend un engagement de Ford à investir quelque 700 millions $ dans ses installations canadiennes. La part du lion de cette somme sera consacrée à l’une des deux usines de moteurs que la compagnie possède à Windsor.

Jerry Dias soutient que cette usine assemblera des moteurs de la plus haute technologie et très économes en carburant, tout en offrant beaucoup de puissance et d’effet de couple.<

Le chef syndical a toutefois refusé de dire si l’investissement créera de nouveaux emplois à Windsor, préférant d’abord soumettre le texte de l’entente de principe au vote des syndiqués, samedi et dimanche prochains.

Unifor était à la recherche d’une entente avec Ford qui serait similaire à celles conclues récemment avec General Motors et Fiat Chrysler. Ces deux constructeurs ont accepté de consacrer 554 millions $ chacun à leurs usines canadiennes.