Ententes à Postes Canada: plusieurs semaines avant le résultat des votes

MONTRÉAL – Il faudra attendre encore plusieurs semaines pour connaître le résultat des votes sur les ententes de principe conclues plus tôt cette semaine à Postes Canada.

Au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, vendredi, on indiquait qu’on n’avait pas encore les textes des ententes de principe et que ceux-ci devront être rédigés dans les deux langues officielles du pays.

On précisait aussi que cela peut prendre six semaines avant de tenir toutes les assemblées syndicales au pays.

Dans la région de Montréal seulement, six assemblées devront être tenues, pour joindre les employés de tous les quarts de travail et des rives nord et sud, en plus de Montréal. Le syndicat y compte 6000 membres, a indiqué au cours d’une entrevue vendredi Lise-Lyne Gélineau, présidente de la section locale de Montréal du STTP.

Deux ententes de principe sont intervenues mardi soir dernier portant sur deux conventions collectives distinctes, soit celle pour les facteurs urbains et celle pour les facteurs ruraux et suburbains, qui sont en majorité des femmes. Il y aura donc ultimement deux résultats pour le vote.