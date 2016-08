Équité salariale chez Postes Canada: Trudeau interpellé dans une lettre ouverte

OTTAWA – Justin Trudeau doit personnellement s’assurer que Postes Canada respecte la loi sur l’équité salariale, ont exhorté mardi quelque 200 signataires d’une lettre ouverte adressée au premier ministre.

Alors que se poursuivait le blitz de négociations entre la société d’État et le syndicat qui représente ses travailleurs, mardi, M. Trudeau a été invité, dans cette missive, à «user de son influence» pour s’en assurer.

La lettre est signée par des professeures, des syndicalistes et des représentantes d’organisations de la société civile. On y retrouve notamment les noms de l’auteure Naomi Klein, de la réalisatrice Sarah Polley et de l’ancienne députée néo-démocrate Libby Davies.

Le premier ministre Trudeau est actuellement en visite officielle en Chine.

Vendredi dernier, la ministre du Travail, MaryAnn Mihychuk, avait lancé un avertissement à la société d’État, martelant que l’équité «devrait être un point non négociable». Son bureau a nié qu’il s’agissait d’une ingérence dans les pourparlers, mais bien d’un commentaire d’ordre général.

Les positions du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et de la société d’État sur la question de la rémunération des factrices rurales et suburbaines sont diamétralement opposées.

D’un côté, chez Postes Canada, on nie carrément qu’il existe une discrimination salariale. De l’autre, au syndicat, on parle d’un écart de rémunération pouvant aller jusqu’à 30 pour cent pour ce groupe d’employés où il y a — selon le STTP — surreprésentation féminine.

Les pourparlers entre les deux camps se poursuivaient toujours, mardi, en présence d’un médiateur spécial nommé vendredi dernier par Ottawa. L’impasse dans les pourparlers persiste depuis un mois sur les salaires et les régimes de retraite, mais le gouvernement se disait optimiste, lundi.