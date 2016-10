Erin O’Toole se lance dans la course à la direction du Parti conservateur

OTTAWA – Le député conservateur Erin O’Toole joint la liste grandissante des candidats qui souhaitent remplacer Stephen Harper à la tête du parti.

M. O’Toole a lancé sa campagne de sa ville natale de Bowmanville, en Ontario, vendredi matin.

Le député ontarien, qui a été ministre des Anciens Combattants dans le précédent gouvernement conservateur, était accompagné de sa famille — sa femme Rebecca, leurs enfants, Jack et Mollie, et de son père John O’Toole, qui a été un député provincial progressiste conservateur dans la circonscription de Durham, en Ontario, de 1995 à 2014.

Erin O’Toole, un avocat et ancien officier de l’aviation canadienne, a été élu pour représenter la circonscription fédérale de Durham lors de l’élection complémentaire de 2012.

Il a reçu le soutien des députés conservateurs Cathy McLeod, Todd Doherty, Blake Richards, Michael Cooper, Kevin Waugh, Robert Sopuck, Jamie Schmale, John Brassard et Colin Carrie.

M. O’Toole avait donné son nom l’an dernier pour devenir chef intérimaire du parti, et avait initialement dit qu’il ne planifiait pas se joindre à la course.

Il dit avoir changé d’avis après avoir reçu les encouragements de collègues du caucus cet été.

La course à la chefferie commence à être encombrée.

Plus tôt vendredi, la députée conservatrice Lisa Raitt a annoncé sur Twitter qu’elle quittait son rôle de porte-parole en matière de finances afin de «poursuivre les discussions sur le leadership futur» de son parti.

Ce récent développement indique que l’ancienne ministre du cabinet a franchi un pas de plus et s’apprête à déclarer son intention de se lancer dans la course, puisque la chef intérimaire Rona Ambrose a demandé à tous les candidats de quitter leurs fonctions de porte-parole.

Les autres candidats officiellement dans la course sont les députés Maxime Bernier, Andrew Scheer, Kellie Leitch, Michael Chong, Deepak Obhrai et Brad Trost.

Les conservateurs vont élire leur chef le 27 mai.