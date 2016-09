Estrie: incendie dans une grosse usine de pièces de véhicules à Waterville

WATERVILLE, Qc – Un incendie a éclaté vers 4h00 mercredi dans les locaux d’un important fabricant de pièces pour automobiles, dans les Cantons-de-l’Est.

À 6h30, on ignorait toujours si le sinistre avait fait des blessés à l’usine Waterville TG qui fabrique des systèmes d’étanchéité pour de grands constructeurs automobiles. On ne connaît pas non plus la cause de l’incendie.

L’usine est située sur la rue Dépôt à Waterville, une municipalité située à une quinzaine de kilomètres au sud de Sherbrooke. La production à cet endroit remonte à 1952.

L’usine qui fonctionne 24 heures par jour, chaque jour, est l’un des employeurs les plus importants des Cantons-de-l’Est. On y compte quelque 800 employés.