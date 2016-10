Femme intoxiquée au volant avec sa fillette: 7 chefs d’accusation

GATINEAU, Qc – Les policiers du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ont procédé jeudi soir à l’arrestation d’une femme âgée de 24 ans, pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool, soit trois fois au-dessus de la limite légale.

La jeune femme intoxiquée était alors accompagnée de sa fillette de 16 mois.

Les policiers ont été alertés par un appel du public les informant de l’état d’ébriété avancé de la conductrice.

La résidente de Gatineau devra faire face à sept chefs d’accusation pour conduite avec les facultés affaiblies, menaces de mort envers les policiers et bris d’engagement pour d’autres incidents survenus plus tôt cette année mais non reliés à l’alcool au volant.

Quant à la fillette, elle a été prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse après que des démarches auprès de sa famille aient été sans résultat.