Femmes autochtones: deux enquêtes pourraient coexister, selon Michèle Audette

OTTAWA – Une enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées pourrait coexister avec une enquête distincte pour le Québec, estime la commissaire Michèle Audette.

La chose serait «envisageable» si deux enquêtes menées en parallèle poursuivaient des «objectifs différents», ce qui pourrait éviter aux victimes et à leurs proches d’avoir à partager leurs histoires deux fois plutôt qu’une, a-t-elle affirmé en entrevue avec La Presse canadienne, mercredi.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, réclame la tenue d’une enquête propre au Québec, une option qu’a écartée il y a deux semaines la ministre québécoise de la Justice, Stéphanie Vallée.

Pour justifier ce refus, la ministre a plaidé que la tenue de deux commissions distinctes contraindrait les femmes et les victimes à témoigner de leurs douloureuses expériences à deux reprises.

Mais selon Michèle Audette, ancienne présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), «beaucoup de familles» veulent «raconter (leur) histoire», et «éduquer par (leur) histoire un pan tragique qui est arrivé et qui arrive encore au Canada».

Ainsi, «si M. Picard revendique une commission ou une enquête parallèle et que Mme Vallée est sensible, il y a peut-être lieu, justement, de voir comment on pourrait travailler ensemble», a dit la commissaire nommée le 4 août dernier par le gouvernement fédéral.

Les travaux de la commission indépendante se mettent officiellement en branle jeudi.

La commissaire en chef est Marion Buller, la première femme membre des Premières Nations à être nommée juge en Colombie-Britannique, en 1994. Le rapport de son équipe est attendu avant la fin de 2018.