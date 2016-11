Fidel Castro s’est éteint à 90 ans: un deuil national de 9 jours est décrété

HAVANE – Fidel Castro, le père de la Révolution cubaine, est mort à l’âge de 90 ans.

C’est son frère Raul, actuel président, qui en a fait l’annonce tard vendredi soir, à la télévision d’État.

Après la révolution, qui a mené au reversement du régime Batista, en 1959, Fidel Castro avait embrassé le communisme de style soviétique. Il a défié le pouvoir de 10 présidents américains pendant son règne, qui aura duré un demi-siècle.

Le règne de Castro a été marqué par l’invasion de la Baie des Cochons soutenue par les États-Unis en 1961 et par la crise des missiles un an plus tard qui a poussé le monde au bord de la guerre nucléaire.

Le révolutionnaire barbu, qui a survécu à plusieurs tentatives d’assassinat, s’éteint huit ans après que son état de santé l’ait forcé à remettre officiellement le pouvoir à son jeune frère, en 2008.

Fidel Castro est né le 13 août 1926 à Biran, dans la province d’Oriente. Il a eu cinq frères et soeurs ainsi qu’une demi-soeur et un demi-frère.

Il a étudié en droit pour ensuite s’intéresser à la politique. Il s’est alors mis à dénoncer les injustices sociales pour ensuite joindre un groupe militant à La Havane.

En 1948, à 22 ans, il s’est marié mais a divorcé 7 ans plus tard. Il a par la suite eu plusieurs compagnes. Fidel Castro est le père de six fils et d’une fille, nés de plusieurs unions.

Conformément à sa volonté, la dépouille de Fidel Castro sera incinérée dès samedi. Des funérailles nationales auront lieu le 4 décembre, après neuf jours de deuil national.

Quelques événements et dates clés:

-Après avoir tenté de mener une révolte infructueuse contre le dictateur Fulgencio Batista, il fut emprisonné en 1953 pour ensuite être relâché en 1955.

-Avec l’aide du commandant Che Guevara, il formera un groupe de révolutionnaires et renversera le régime de Batista en 1959, pour devenir, à l’âge de 32 ans, le plus jeune chef d’Amérique latine.

-En 1960, quelques mois après avoir pris le pouvoir, le «Lider Maximo» nationalise des raffineries de pétrole américaines et exproprie presque toutes les entreprises américaines.

-Washington bannit toutes exportations vers Cuba, autre que la nourriture et les médicaments.

-En 1961, Fidel Castrio proclame le cratère socialiste de Cuba. La même année, c’est l’échec de la tentative de débarquement à la Baie des cochons, d’exilés cubains anticastristes soutenus par la CIA.

-En 1962, le président Kennedy interdit toute importation en provenance de Cuba.

-En octobre 1962, c’est la crise des missiles. Moscou retire ses fusées de l’île, et en échange, le président américain John F. Kennedy convient de ne pas envahir Cuba.

-En mars 1968, le gouvernement de Castro prend possession de presque toutes les entreprises privées.

– En 1980, c’est l’exode de Mariel: Cuba annonce que n’importe qui peut quitter l’île, 125 000 Cubains partiront.

– En décembre 1991, la chute de l’URSS porte un coup très dur à l’économie du pays.

– En février 2008, Fidel Castro démisionne et remet officiellement le pouvoir à son jeune frère Raul.