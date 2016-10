Fort McMurray: les premiers répondants de l’incendie honorés par le gouvernement

EDMONTON – La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, et son gouvernement ont rendu hommage aux secouristes qui s’étaient attelés à la tâche lorsqu’un incendie destructeur a ravagé une partie de la ville de Fort McMurray, au printemps.

Le brasier a dévasté les vies de milliers de personnes, mais il n’a jamais pu secouer leur courage ou leur détermination, a déclaré la première ministre Notley.

Les individus représentant les neuf organismes de premiers répondants ont été honorés lors d’une cérémonie dans la rotonde de l’Assemblée législative de l’Alberta.

Le chef du parti Wildrose, Brian Jean — dont la circonscription est située à Fort McMurray — avait peine à retenir ses larmes lorsqu’il a remercié tous ceux qui s’étaient manifestés dans la foulée de la catastrophe.

L’immense incendie a forcé plus de 80 000 personnes à fuir leur domicile et a détruit plus de 2400 résidences et édifices.

L’un des lauréats, le chef du service d’incendie de la municipalité régionale de Wood-Buffalo, Darby Allen, a dit que les citoyens se montraient forts, mais ils ont toujours en tête les souvenirs funestes de la dévastation.