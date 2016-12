Forum de l’Arctic Circle à Québec dès lundi: Philippe Couillardy sera

QUÉBEC – La Ville de Québec accueillera dès lundi et pour 2 jours un forum international organisé conjointement avec l’Arctic Circle.

Il aura pour thème «Le développement durable des régions nordiques : une approche intégrée et partenariale».

Le premier ministre Philippe Couillard, ainsi que le président de l’Arctic Circle et ancien président de l’Islande, Ólafur Ragnar Grímsson, participeront aux activités du forum.

Le forum de l’Arctic Circle regroupe des représentants des pays nordiques, du milieu universitaire, des populations nordiques, des nations autochtones ainsi que des secteurs privé et public.

La planification, la gouvernance, le développement économique, sociocommunautaire et durable des régions arctiques et nordiques feront l’objet des échanges. Pour les participants, cette tribune permettra de partager leur expérience et, pour le Québec, de présenter son approche de développement nordique durable du Nord québécois par le Plan Nord.