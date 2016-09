Frais accessoires: la FMSQ veut remettre les pendules à l’heure

MONTRÉAL – La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) tente de remettre les pendules à l’heure sur les frais accessoires: elle fait valoir qu’il ne s’agit pas que de gouttes ophtalmiques à 30 $, mais aussi de frais facturés pour les traitements à l’aide d’équipement médical de pointe dont le coût peut atteindre le million de dollars.

Mercredi, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a annoncé l’interdiction pour les médecins de facturer des frais accessoires pour les soins de santé couverts par le régime d’assurance maladie. Et cela, sans compensation supplémentaire pour les médecins.

En point de presse organisé sur ce sujet à Montréal, jeudi, la FMSQ a déploré l’annonce «surprise» de la veille du ministre Barrette et sa «politique spectacle».

D’entrée de jeu, la présidente de la Fédération, Diane Francoeur, s’est dite satisfaite de constater qu’avec l’annonce du règlement sur l’interdiction, les patients n’auront plus à assumer ces frais.

Mais elle soutient que d’autres solutions doivent être trouvées pour les médecins spécialistes qui facturent des frais pour compenser pour le coût des équipements médicaux souvent onéreux qu’ils achètent eux-mêmes pour soigner leurs patients.

Afin d’illustrer la situation, elle a organisé une visite d’une salle de soins, où se trouve un fluoroscope, une machine qui sert dans le cadre de certains traitements, notamment des épidurales et des injections. La machine et la salle plombée ont coûté un million $ à la clinique de physiatrie où elle se trouve. Mais le physiatre Marc Filiatrault qui utilise ces équipements ne peut recevoir que 91 $ de la Régie d’assurance maladie du Québec, alors qu’il en recevrait 66 $ s’il posait le même acte médical en hôpital. Sa clinique doit assumer le coût de la machine et c’est pour cette raison que le patient qui reçoit le traitement chez lui se voit facturer en moyenne 237 $. Ce qui ne sera plus possible avec l’interdiction du ministre Barrette.

La FMSQ cherche ainsi d’autres solutions, comme l’achat de ces équipements médicaux dispendieux par le gouvernement, pour que les médecins puissent continuer à offrir ces traitements plus rapidement aux patients.

Les frais accessoires ne se résument pas au paiement de gouttes, a martelé Mme Francoeur en point de presse pour expliquer que le problème est plus complexe.