Françoise David fera une annonce importante sur son avenir politique jeudi

MONTRÉAL – Françoise David fera une annonce importante sur son «rôle de députée de Gouin et de porte-parole de Québec solidaire», jeudi matin, à Montréal, a indiqué la formation politique par communiqué.

En entrevue à La Presse canadienne au début janvier, Mme David avait laissé entendre que sa retraite politique n’était pas loin.

Elle avait dit réfléchir à son avenir politique et avait annoncé qu’elle ferait le point sur ses intentions «très tôt» en 2017.

Le président et porte-parole de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, ainsi que les députés Manon Massé et Amir Khadir seront présents jeudi, lors de l’annonce de Mme David.

Françoise David, qui vient tout juste d’avoir 69 ans, a été élue à l’Assemblée nationale pour la première fois en 2012 et représente la circonscription montréalaise de Gouin depuis ses débuts.

Grande militante, Mme David avait affirmé vouloir demeurer impliquée «pour aider les personnes les plus vulnérables», peu importe l’issue de sa réflexion sur son avenir politique. Elle a rappelé que c’était «l’histoire de sa vie» d’aider les gens les plus démunis.

Avant de se lancer en politique, elle a notamment été présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001. Elle avait aussi organisé la marche des femmes contre la pauvreté baptisée «Du pain et des roses» en 1995 et la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence en 2000.

Françoise David est une des fondatrices de Québec solidaire, qui a vu le jour en 2006 après la fusion de l’Union des forces progressistes et d’Option citoyenne.

Elle avait souligné il y a quelques semaines la vigueur de la relève au sein de son parti.