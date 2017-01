Fusillade dans une mosquée: la classe politique se serre les coudes

QUÉBEC – Le premier ministre Philippe Couillard a lancé un message de paix, au lendemain de la fusillade dans une mosquée de Québec, qui a fait six morts et plusieurs blessés.

En point de presse, lundi matin, après s’être entretenu avec le maire de Québec, Régis Labeaume, et des leaders de la communauté musulmane de Québec, le premier ministre a rappelé que le Québec n’était pas à l’abri des attentats terroristes et qu’il fallait plus que jamais faire preuve d’ouverture et de tolérance.

L’heure n’était pas à la partisanerie lundi, ni aux querelles politiques.

Le maire Labeaume a dit que toute la société devait être au service de la communauté musulmane, durant ces moments tragiques, pour apaiser sa peine et sa douleur.

Le ministre fédéral de la Famille, Jean-Yves Duclos, qui est également député de Québec, a insisté sur l’importance pour la société de traverser ensemble cette épreuve, en ajoutant que le temps viendrait de tirer les leçons de ce drame.

Aucun leader politique ne s’est hasardé à spéculer sur les motifs ayant incité les auteurs de l’attentat à commettre un tel crime, de surcroît dans un lieu de prière.

Le chef péquiste Jean-François Lisée a livré lui aussi un message d’unité et de compassion. Il a rappelé que les victimes avaient été abattues parce qu’elles s’étaient réunies pour exercer un droit fondamental, celui d’exercer leur religion.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a refusé de s’étendre sur d’éventuelles causes de nature politique qui pourraient expliquer le drame. En point de presse, il a dit que c’était le jour des familles, qui avaient besoin de réconfort, et que les discussions politiques pourraient reprendre plus tard. Il a assuré son appui au gouvernement.

Le cofondateur du Cercle islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, s’est dit très touché par l’élan de solidarité manifesté par les autorités politiques, municipales, provinciales et fédérales, depuis l’attentat survenu dimanche soir.

«Que le paix soit avec vous!», a dit le premier ministre Couillard.