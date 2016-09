Gatineau: opération antidrogue vendredi avec 4 arrestations de suspects

GATINEAU, Qc – Des agents du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ont procédé dans la nuit de vendredi à quatre perquisitions et à autant d’arrestations lors d’une importante opération antidrogue déployée dans le secteur Hull.

La police évalue que sur le marché noir, la drogue saisie aurait valu, au total, environ 2 millions $.

Aux quatre résidences investies par les agents de police, plusieurs saisies ont été faites, dont deux kilogrammes de cocaïne, 387 grammes de crystal meth, près de 100 kilogrammes de marijuana, 28 grammes de haschich, 46 grammes d’ecstasy (MDMA), plusieurs fioles de stéroïdes et 16 litres de ce qui est couramment appelé de la drogue du viol (GHB).

Les policiers ont aussi saisi du matériel, quelque 155 000 $ en argent et deux véhicules.

Les personnes arrêtées, trois hommes et une femme, sont âgées d’entre 22 et 27 ans. Elles comparaîtront au tribunal plus tard en journée, vendredi, pour répondre d’une kyrielle de chefs d’accusation.