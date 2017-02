Gestion de l’offre: Steven Blaney rejette la position de Maxime Bernier

MONTRÉAL – Steven Blaney est en complète opposition avec Maxime Bernier concernant la gestion de l’offre dans le secteur agricole.

De passage à Montréal, mardi, le député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis a qualifié les propos de son adversaire beauceron dans la course à la direction du Parti conservateur de «très malhabiles», en plus d’être contradictoires.

Maxime Bernier, qui ne cache plus son opposition au système de gestion de l’offre depuis qu’il s’est lancé dans la course, avait déclaré à La Presse canadienne plus tôt ce mois-ci que le Canada pourrait sortir gagnant d’une renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en cédant le système de gestion de l’offre comme monnaie d’échange. Ces commentaires avaient été faits à l’approche du voyage du premier ministre Justin Trudeau à Washington.

Steven Blaney s’est interrogé sur la compétence de négociateur de Maxime Bernier, faisant valoir que de montrer ainsi son jeu d’avance témoigne d’une très mauvaise approche.

De plus, M. Blaney dit s’étonner de voir Maxime Bernier, qui se définit comme un libertarien, se prononcer en faveur du «dumping» de produits américains au Canada, soulignant que les produits agricoles américains sont largement subventionnés, notamment la production laitière qui, dit-il, bénéficie de subventions directes variant de 200 millions $ US à 1,3 milliard $ US par année, alors qu’il n’y a aucune subvention directe pour les produits laitiers au Canada.

Steven Blaney réaffirme son appui inconditionnel au système de gestion de l’offre et se dit prêt à en débattre en tout temps avec le député de Beauce, qu’il accuse de fuir les conversations basées sur des faits en matière de gestion de l’offre et de production agricole.