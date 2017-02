Glace mince de la rivière Chaudière et météo: mode surveillance à Beauceville

BEAUCEVILLE, Que. – La Ville de Beauceville annonce sur son site Internet que les autorités ont placé la rivière Chaudière sous surveillance en raison de conditions pouvant devenir propices aux débordements d’eau.

Le couvert de glace de la rivière est mince et en raison des températures douces et des débits d’eau prévus en amont, le comité des mesures d’urgence de la ville est sur ses gardes et effectue ses préparatifs logistiques.

Les autorités municipales s’attendent à des mouvements importants des glaces et à des variations des niveaux d’eau dans les prochains jours, surtout lors de la fin de semaine qui arrive.

Les quelque 6500 citoyens de Beauceville sont invités à rester vigilants. Il leur est possible de suivre l’évolution de la situation en consultant le site Web du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC).

En février dernier, quelque 200 résidents de Beauceville ont été évacués en pleine nuit en raison d’une crue soudaine de la rivière qui prend sa source dans le lac Mégantic.

La rivière Chaudière passe au centre de Beauceville; c’est aussi le cas à Saint-Georges, à Saint-Joseph, à Vallée-Jonction et à Scott.