Grand succès pour le congrès vélo d’hiver à Montréal: plus de 400 participants

MONTRÉAL – Le Congrès international vélo d’hiver, qui se tenait cette semaine pour la première fois à Montréal, a été un «énorme succès», selon ses organisateurs.

Magali Bebronne, porte-parole de Vélo-Québec, affirme que les quelque 400 participants sont rapartis dans leur communauté respective «gonflés à bloc», à la suite des échanges qu’ils ont eus entre eux.

Mme Bebronne estime que les expériences et succès qui ont été partagés ont inspiré tous les participants et «créé un momentum pour passer à la vitesse supérieure» en ce qui a trait au vélo d’hiver.

Plusieurs élus ont assisté au congrès, et reconnu que le vélo d’hiver était un phénomène «qui était là pour rester». Ils ont promis de catalyser leurs efforts et de favoriser cette pratique par diverses initiatives.

Selon Vélo-Québec, plus de 180 000 Québécois font du vélo l’hiver, au moins occasionnellement, pour leur travail, pour se déplacer, ou simplement par plaisir.

Entre-temps, plus d’un millier de cyclistes doivent participer samedi soir au centre-ville de Montréal à l’événement «Lune d’hiver à vélo».

Ils illumineront leur vélo dans le cadre d’un défilé festif. Les participants prendront le départ à la Place des Festivals, dans le Quartier des spectacles, à compter de 19h. Les premiers 3,75 km du parcours se dérouleront sous escorte policière et feront découvrir des édifices et places publiques qui s’animent la nuit grâce à la vidéoprojection. Une boucle de 10 ou 15 km vers le Stade olympique permettra aussi de prolonger les plaisirs du vélo d’hiver. Et la magie de la nuit se poursuivra au site d’arrivée, soit le site d’Igloofest, au Vieux-Port.