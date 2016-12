Grande guignolée des médias: collecte extérieure toute la journée, jeudi

MONTRÉAL – La 16e journée annuelle de collecte extérieure de La grande guignolée des médias a lieu jusqu’en fin de journée, jeudi, dans la plupart des régions du Québec.

La population est invitée à remettre des dons en denrées non périssables et en argent à une multitude d’endroits, notamment devant les locaux des divers médias québécois. Des personnalités publiques participent aux collectes.

Ainsi, les gens peuvent déposer, par exemple, des aliments en conserve, des boîtes de céréales, des sacs de pâtes alimentaires, des produits d’hygiène, des boîtes de mouchoirs de papier, des produits d’entretien ménager et des médicaments d’utilisation courante.

Pour faire un don par chèque, celui-ci doit être libellé au nom de La grande guignolée des médias. On peut ensuite le faire parvenir à l’organisme de bienfaisance Jeunesse au Soleil, à Montréal.

La grande guignolée des médias existe sous sa forme actuelle depuis 2001 et a récolté au fil des ans des milliers de kilogrammes de denrées et plus de 30 millions $, dont 3,1 millions $ l’année dernière.

Un sondage de la firme de recherche Youri Rivest recherche et stratégie conclut que plus d’un Québécois sur trois se trouve désormais en situation financière fragile et que 36 pour cent éprouvent de la difficulté à répondre à un besoin de base, en matière d’alimentation, de santé ou de logement.

Après les collectes extérieures de jeudi, des dons pourront être faits à divers endroits commerciaux, jusqu’au 24 décembre.

Comme par le passé, La grande guignolée des médias profite de l’implication de personnalités qui agissent comme porte-paroles. Il s’agit cette année de l’auteure India Desjardins, de l’animatrice France Castel, de la chanteuse Ima, des comédiens Josée Deschênes, Jason Roy-Léveillée et Fanny Mallette, de l’ex-athlète olympique Bruny Surin et des humoristes Phil Roy et Réal Béland.