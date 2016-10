Grève des notaires et avocats de l’État dès lundi: perturbations prévues

MONTRÉAL – Sans contrat de travail depuis plus d’un an et demi, les quelque 1100 avocats et notaires de l’État québécois amorceront une grève générale illimitée dès lundi matin, par des rassemblements devant les palais de justice des principales villes du Québec.

Ces professionnels sont répartis dans l’ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Ils participent à la représentation du gouvernement auprès de tribunaux civils, administratifs et pénaux, en plus d’agir comme conseillers juridiques et légistes auprès des ministres et présidents d’organismes.

La grève pourrait retarder notamment la rédaction de nouveaux projets de loi, de règlements et d’avis juridiques et ralentir les procédures devant les tribunaux.

Le président de l’Association des notaires et avocats de l’État québécois, Jean Denis, a expliqué lors du dévoilement du vote de grève que la décision de débrayer a été prise à contrecoeur, et avec un certain ressentiment. Il a ajouté que les membres sont toutefois déterminés. Le mandat de grève a été accordé à 84 pour cent.

Le principal point en litige est la demande du syndicat de modifier en profondeur le régime de négociation qui concerne ses membres. Il veut obtenir un mécanisme d’arbitrage qui lierait les parties – et non plus un processus de médiation. En revanche, il se dit prêt à laisser tomber son droit de grève.