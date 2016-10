Grève jugée illégale dans un ministère: le Syndicat des professionnels en appel

MONTRÉAL – Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec s’adresse à la Cour supérieure dans le but de faire annuler une décision du Tribunal du travail, qui avait jugé illégale la grève ciblée qu’il avait prévu faire au ministère des Relations internationales, en juin dernier.

Ce syndicat, qui représente 17 000 professionnels à l’emploi du gouvernement du Québec, fait partie des quelques syndicats des secteurs public et parapublic qui n’ont toujours pas réussi à renouveler leur convention collective, bien que celle-ci soit échue depuis un an et demi.

En guise de moyen de pression, 151 professionnels à l’emploi du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, syndiqués au SPGQ, devaient faire la grève pour une période indéterminée, à compter du 3 juin dernier.

Le Conseil du trésor s’était toutefois adressé au Tribunal du travail, lui demandant de faire déclarer illégale cette grève ciblée. Il affirmait que le syndicat ne pouvait déclarer la grève qu’à l’égard de la totalité des salariés de son unité d’accréditation.

Le Tribunal du travail lui avait donné raison. La grève n’avait finalement pas eu lieu.

Dans sa requête, qu’a obtenue La Presse canadienne, le SPGQ argue que le Tribunal du travail a erré en subordonnant l’existence du droit de grève au Code du travail, alors que celui-ci ne fait que l’encadrer. Il rappelle aussi que l’exercice du droit d’association est protégé par les chartes.