Haiti: l’UNICEF sollicite l’aide de la population pour 500 000 enfants

MONTRÉAL – L’UNICEF lance un appel à la population canadienne pour venir en aide à plus d’un demi-million d’enfants affectés par le passage de l’ouragan Matthew, à Haïti, cette semaine.

Quatre jours après son passage, le nombre d’enfants ayant besoin d’une assistance d’urgence est encore incertain, en raison des dégâts sur les infrastructures routières qui continuent de ralentir les évaluations et les interventions de secours.

Jusqu’à 80 pour cent des maisons dans le sud du pays auraient été endommagées. Quelque 175 écoles auraient subi de lourds dommages et au moins 150 autres à travers le pays sont actuellement utilisées comme abris pour les personnes sinistrées.

Une équipe d’UNICEF s’est rendue dans les régions les plus touchées. Elle a constaté que les familles ont de la difficulté à trouver de l’eau potable et des latrines.

Du matériel pour l’approvisionnement en eau et son assainissement, comme des comprimés pour purifier l’eau, des réservoirs et des bâches plastiques, a été distribué. L’évaluation des besoins humanitaires est en cours et du matériel de secours supplémentaire sera certainement nécessaire.

L’UNICEF estime qu’il faudrait au moins 5 millions de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents des enfants.