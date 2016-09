Halifax reçoit le plus imposant paquebot jamais vu dans son port

HALIFAX – Un luxueux paquebot décrit par des passagers comme une petite ville flottante a fait un arrêt au port de Halifax, jeudi, attirant une foule de curieux venus voir le plus gros bateau jamais amarré dans le port.

L’«Anthem of the Seas» et ses 4180 passagers ont fait une arrivée remarquée. Le navire pèse 167 800 tonnes, ce qui en fait le plus imposant bateau de croisière à s’arrêter dans la capitale néo-écossaise, tant en termes de taille que de capacité de chargement de passagers.

Le paquebot dispose de toutes les commodités à bord, incluant des autos-tamponneuses et une piste de patins à roulettes, en passant par une école de cirque et quatre piscines, sans oublier ses quelque 2000 cabines.

Le navire est également muni d’une «capsule» vitrée sur le pont supérieur, qui soulève les passagers à 90 mètres au-dessus du niveau de la mer.

De nombreux résidants de Halifax étaient rassemblés sur le front de mer, jeudi matin, pour apercevoir le mastodonte construit l’an dernier. Pendant ce temps, les nombreux passagers du navire découvraient Halifax avant de remonter à bord en fin de journée.