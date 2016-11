Hausse de fréquentation sur le site d’Immigration Canada le soir de l’élection

OTTAWA – Le site internet de Citoyenneté et Immigration Canada a connu une hausse de fréquentation fulgurante des internautes américains juste avant qu’il ne tombe en panne, mardi, alors que les résultats de l’élection aux États-Unis étaient dévoilés.

Selon le ministère canadien, plus de 200 000 utilisateurs ont tenté d’accéder au site vers 23 h, le soir de l’élection, et environ la moitié des adresses IP provenaient des États-Unis.

La porte-parole Sonia Lesage a dit que ce chiffre ne tenait pas en compte les utilisateurs qui ont tenté de se rendre au site, mais qui n’y sont pas parvenus après avoir reçu un message d’erreur.

La fréquentation à ce moment — alors que la victoire de Donald Trump devenait de plus en plus plausible — était significativement plus élevée qu’à la même période la semaine dernière, lorsque le site Internet n’avait accueilli que 17 000 utilisateurs.

En général, le pourcentage de visiteurs américains oscille entre 8,8 et 11,6 pour cent, selon Mme Lesage.

L’augmentation importante du trafic et des difficultés techniques expliquent les problèmes de mardi soir. Le site est maintenant complètement rétabli.

Plusieurs citoyens américains ont dit qu’ils considéreraient déménager au Canada advenant une victoire du candidat républicain.