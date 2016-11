Homme de Granby disparu depuis jeudi: sa Mercedes retrouvée incendiée

MONTRÉAL – Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec tente de retracer un homme de Granby, disparu dans des circonstances nébuleuses jeudi.

Jacques Choquette, 51 ans, a été vu pour la dernière fois à 18h, jeudi, alors qu’il quittait son domicile de la rue Georges-Cros à bord de son véhicule Mercedes.

La voiture a été retrouvée incendiée hier après-midi sur le rang Petit 6, à Saint-Valérien-de-Milton.

L’homme mesure 1,75 mètre et pèse 88 kilos. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Lors de sa disparition, il portait un chandail Tommy Hilfiger à manches longues de couleur rouge, et un jeans bleu.