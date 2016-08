Hydro-Québec a l’autorisation pour construire sa ligne dans les Laurentides

MONTRÉAL – La Régie de l’énergie permet à Hydro-Québec de construire une ligne de transport hydroélectrique dans les Laurentides malgré la vive opposition de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard.

«La Régie est convaincue que le projet est nécessaire et justifié en ce qu’il permet de répondre aux besoins de croissance de la clientèle de la région des Laurentides», a écrit la régie dans une décision d’une quarantaine de page rendue mercredi matin.

La régie se dit aussi satisfaite des informations fournies par la société d’État, soulignant qu’aucun intervenant ne contestait la nécessité de la réalisation d’un tel projet.

La controversée ligne Grand-Brûlé—dérivation Saint-Sauveur serait construite à partir du poste du Grand-Brûlé, situé à Mont-Tremblant, vers un poste intermédiaire au sud de Sainte-Agathe, puis jusqu’à la dérivation Saint-Sauveur.

Hydro-Québec estime qu’il est nécessaire de construire de nouvelles infrastructures pour répondre à la demande croissante «à court et à moyen terme». La mise en service est prévue en 2018.

Selon la société d’État, «le taux d’accroissement moyen de la demande en puissance pour le territoire des Laurentides est de 2,4 pour cent annuellement depuis 2004».

Le hic, c’est que cette ligne passerait à travers la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, qui réclame depuis des mois un changement dans le tracé.

Saint-Adolphe-d’Howard et la Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut contestent l’évaluation technique d’Hydro-Québec et les potentiels impacts environnementaux du projet.

Selon elles, la solution prônée par la société d’État «n’a pas été étudiée et optimisée selon les méthodologies applicables en la matière». De plus, elles craignent les «effets négatifs et irréversibles» sur le paysage, l’environnement et le développement économique du territoire.

Elles avaient proposé une solution de rechange, qui consisterait à construire la ligne entre le poste Grand-Brûlé et la dérivation Saint-Donat pour ensuite lier celle-ci au poste de Sainte-Agathe.

La régie a toutefois statué que cette solution «implique des impacts sur le milieu bâti ainsi que le démantèlement d’une ligne utilisée pour l’alimentation régulière du poste de Sainte-Agathe».

«La Régie est d’avis que le projet (d’Hydro-Québec) correspond à la solution de moindre impact économique et à la solution la plus avantageuse du point de vue technique», tranche l’organisme.

Hydro-Québec s’est dite satisfaite de la décision de la régie, qui «confirme la nécessité de ce projet», a déclaré en entrevue téléphonique Serge Abergel, porte-parole de la société d’État.

La Ville de Saint-Adolphe-D’Howard a fait savoir par voie de communiqué en fin de journée qu’elle «prenait acte de la décision de la régie».

«Nous avons fait tout ce que nous avions à faire et nous demeurons convaincus qu’un tracé de moindre impact demeure possible. Je demeure aussi convaincue de la justesse de notre démarche, qui a été faite de bonne foi et qui continuera en ce sens», a affirmé la mairesse, Lisette Lapointe.

En vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie, les décisions de l’organisation sont sans appel.

La municipalité a toutefois prévenu que la société d’État devrait obtenir d’autres autorisations pour le projet. «Nous allons prendre le temps d’analyser les avenues qui s’offrent à nous», a indiqué la mairesse. Le communiqué ne précise pas de quelles autorisations il est question.