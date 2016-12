Incident dans un barrage routier de la SQ: un automobiliste s’enfuit

MONTRÉAL – Un simple contrôle routier effectué par la Sûreté du Québec dans le cadre de l’opération VACCIN a provoqué une poursuite dans la nuit de vendredi à samedi, à Piedmont, dans les Laurentides.

Vers minuit 30, un jeune automobiliste de 18 ans a été intercepté sur la route 117. Après avoir répondu aux questions des policiers, il a soudainement décidé de prendre la fuite.

Plus loin, son véhicule a dérapé et a frappé une voiture de patrouille pour terminer sa course dans un fossé. Il s’est alors enfui à pied.

Les policiers l’ont toutefois retracé quelques minutes plus tard puis arrêté.

L’enquête a permis de découvrir que le véhicule avait été rapporté volé. Le jeune homme devra faire face à plusieurs accusations dont celle de conduite dangereuse.